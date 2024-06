- Az Álmodd újra Egerszeget! címet viselte a mi programunk, amely kihasználva az izgalmas teret, három műfajban invitálta az interaktivitásra fogékony közönséget - mondta portálunknak Ecsedi Csenge, akihez Karáth Anita költő-tanár és Csiszér Csilla Viola képzőművész csatlakozott. - Három workshop valósult meg, a kreatív írás, a képzőművészeti alkotás és a színjátszó jellegű produkció iránt érdeklődők együtt dolgoztak délután, majd az eredményt este nyolctól tekinthette meg a közönség.

Üzenetek, betűk a falakon

Fotó: Pezzetta Umberto

A kezdeményezők segítségével újrahasznosított anyagokból készült egy mamutalak, utalva arra, hogy a pince feletti emeleten az állandó kiállításon látható Zalaegerszeg területén fellelt mamutcsont. A falakon hosszabb-rövidebb szöveges üzeneteket helyeztek el saját Zalaegerszeg-élményt elevenítve fel, s a város nevének betűit is egyéni módon értelmezték a zömmel fiatalokból, gyerekekből álló alkalmi alkotók. A tárlatlátogatók ezután maguk is szabadon folytathatták az őket inspiráló műveket. Ki-ki hozzátehette a számára kedves városi színhelyeket.

- A résztvevők az efféle invitáció során eleinte általában szemérmesek, de aztán belejönnek. Ezúttal is úgy alakult, hogy még szívesen folytatták volna, amikor lejárt az idő, ezért úgy érzem, többször is szükség lenne a közös alkotás lehetőségére, és a múzeum kazamatája kitűnő helyszín lehet a továbbiakban is - tette hozzá Ecsedi Csenge.