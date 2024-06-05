49 perce
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 14.30, 16.30 Garfield (amerikai animációs kalandfilm); 18.30 Anyai ösztön (amerikai thriller); 20.15 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller)
Cinema City: 20.30 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller); 18.30 Haikyu!! The Dumpster Battle (japán animációs film); 13.15, 15.30, 16.20, 17.45 Garfield (amerikai animációs kalandfilm); 17.15, 20.15 Furiosa – Történet a Mad Maxből (amerikai sci-fi); 15.00 Képzeletbeli barátok (amerikai családi vígjáték); 14.15 Gyönyörű esküvő (amerikai romantikus vígjáték); 14.00 A majmok bolygója: A birodalom (amerikai sci-fi akciófilm); 17.00, 19.40 A kaszkadőr (amerikai akció-vígjáték)
Nagykanizsa
Cinema: 15.30, 17.45 Garfield (amerikai animációs kalandfilm); 16.45 A majmok bolygója: A birodalom (amerikai sci-fi akciófilm); 18.15 Anyai ösztön (amerikai thriller); 19.30 A halálkártya (amerikai horror); 20.00 Furiosa – Történet a Mad Maxből (amerikai sci-fi); 20.30 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00, 19.00 Furiosa – Történet a Mad Maxből (amerikai sci-fi); 17.00 Anyai ösztön (amerikai thriller); Kisterem: 14.30 Kálmán-nap (magyar dráma); 16.30 Őszi sanzon (francia vígjáték); 19.00 A szenvedély íze (francia romantikus dráma)