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A zalai mozik keddi műsora

Címkék#mozi#moziműsor#film

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 14.30, 16.30 Garfield (amerikai animációs kalandfilm); 18.30 Anyai ösztön (amerikai thriller); 20.15 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller)

Cinema City: 20.30 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller); 18.30 Haikyu!! The Dumpster Battle (japán animációs film); 13.15, 15.30, 16.20, 17.45, 19.40 Garfield (amerikai animációs kalandfilm); 17.15, 20.15 Furiosa – Történet a Mad Maxből (amerikai sci-fi); 15.00 Képzeletbeli barátok (amerikai családi vígjáték); 14.15 Gyönyörű esküvő (amerikai romantikus vígjáték); 14.00 A majmok bolygója: A birodalom (amerikai sci-fi akciófilm); 17.00, 20.00 A kaszkadőr (amerikai akció-vígjáték)

Nagykanizsa

Cinema: 15.30, 17.45 Garfield (amerikai animációs kalandfilm); 16.45 A majmok bolygója: A birodalom (amerikai sci-fi akciófilm); 18.15 Anyai ösztön (amerikai thriller); 19.30 A halálkártya (amerikai horror); 20.00 Furiosa – Történet a Mad Maxből (amerikai sci-fi); 20.30 Amikor leszáll az éj (amerikai thriller)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Bernadette – A főnökasszony (francia életrajzi dráma); 17.00 Furiosa – Történet a Mad Maxből (amerikai sci-fi); 20.00 Anyai ösztön (amerikai thriller); Kisterem: 14.30 Őszi sanzon (francia vígjáték); 17.00 A szenvedély íze (francia romantikus dráma); 19.30 Kálmán-nap (magyar dráma)

 

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