A népszerű színművész életének fontos állomásait villantja fel a 90 perc során, és mint leszögezte, akkor boldog, ha a néző úgy áll fel: jól érezte magát, és valami újat megtudott „erről a Mucsi nevű fickóról, aki tán nem is rossz ember”.

Elismeréseinek szinte se szeri, se száma: a filmkritikusok díjától a 34. Magyar Filmszemle legjobb férfialakításáért járó elismerésen, a Jászai Mari-díjon, a Jászai-gyűrűn át a Kaszás Attila-díjig, az Érdemes Művész címig és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjéig. S persze a közönség szeretete övezi, bárhol is járjon az országban.

– Sokat játszom színházban, és a család is nagyon fontos számomra. E kettő kitölti az életem. Most nem forgatok, talán majd a nyár végén vagy ősszel, de ez egyelőre képlékeny. Ami biztos: júliusban tartok egy nagy pihenőt – árulta el Mucsi Zoltán, aki egy korábbi interjújában azt mondta: „Ebben a szakmában, akárcsak az életben mindenütt, a szerencsének és a munkának nagyon nagy része van. Korábban sok mindent a szerencsének tulajdonítottam, de lassan rájöttem: én is kellettem ahhoz, hogy ezt elérjem.”

Mucsi Zoltán életrajzi stand-up estje június 27-én 20.30-tól látható és hallható a XI. ZAlaegerszegi KOrtárs Művészeti Fesztivál keretében, a Kvártélyházban.