Kovácsné Horváth Tímea: A párom a színházban ügyelő, valóban az egész életünk a teátrumok körül forog

Fotó: Pezzetta Umberto

Hűséges közönség, ám nemcsak a darabokat, hanem a színészeket, rendezőket, a vendégelőadókat és a dolgozókat is közelebbről ismeri, mivel tizenkét évadon át dolgozott a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház klubjában.

2023 áprilisában csatlakozott a Kvártélyház csapatához, ahol nagyon jól érzi magát. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy az ösz- szes nyári produkciót megnézheti, sőt, mindegyiket többször is.

– Tompa Gábor hívott, amikor megüresedett a jegypénztárosi állás, szívesen jöttem, imádom ezt a közeget. A párom a színházban ügyelő, valóban az egész életünk a teátrumok körül forog. Emlékszem Ruszt József beavató színházára, akkor köteleződtem el ezzel a világgal – felelte Tímea. – Az előadások alatt a Kvártélyház udvarán is nyitva a jegypénztár, így többször láthatom ugyanazt a darabot, ami sosem unalmas számomra. Azokat az előadásokat szeretem leginkább, amik még a megtekintésük után is foglalkoztatnak, elgondolkodtatnak. Emellett szívesen nézem a zenés műveket, vígjátékokat. A tavalyi évadból például az Ájlávjú - Te édes, de jó vagy, légy más című musical volt a kedvencem. Azt hihetnénk, hogy csak könnyed nyári szórakozás, ám nagyon tartalmas, tele mondanivalóval.

Tímea elégedett az új állásával is, hiszen megmaradt a színházi közeg, miközben a produkcióikat is élvezheti. A közönséggel szívesen tartja a kapcsolatot, annál is inkább, mivel mindenkihez van egy kedves szava. A látogatók pedig nemcsak a jegyvásárlás miatt jönnek, hanem bizony megvitatják, hogy mi tetszett nekik, milyen élménnyel gazdagodtak, egyszóval szívesen osztják meg benyomásaikat a jegypénztárossal.