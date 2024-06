Egy kis fúvós történelem

Bár fúvósegyüttesek már a középkorban is működtek, elsősorban hadi eseményeken és vadászatok során, a mai fúvószenekarok közvetlen elődeinek a főként indulókat játszó katonazenekarok tekinthetők. A XVIII. század végére a fúvós hangszerek fejlődése eljutott arra a pontra, hogy már nem csak egyszerű, néhány hangból álló dallamok eljátszására voltak alkalmasak, így repertoárjuk is bővülésnek indult: komolyzenei darabokkal, szimfonikus és operaátiratokkal, tánczenével egészült ki. A különböző nemzetek fúvósegyüttesei saját népzenéjükből is merítenek, s közönségük a könnyűzenei slágereket és a jazzörökzöldeket szintén örömmel fogadja.