Mike frissen jött pánikbetegsége csak azért van, hogy a film tovább tartson egy pontnál, valódi szereppel nem bír. Marcus új világnézete adhatott volna egy csavart kettejük kapcsolatának, felcserélve a szerepeket, helyette jönnek a szokásos fárasztó poénok. Az egyetlen igazán működő geg a második részben megismert Reggie-hez (Dennis Greene) köthető, az ilyesfajta elemekből lehetett volna több.

A Bad Boys franchise mindig is a tökös akciókról és a jó dumákról volt ismert, a Mindent vagy többet viszont keveset tartalmaz ezekből. Becsülendő, hogy a tűzharcok kemények, kellően véresek, és Miami hangulata képes berántani az embert. Az idézhető szövegek sajnos jobbára elmaradtak, a cselekmény tömve van izzadtságszagú panelekkel, rengeteg a következetlenség, a karakteridegen döntés. Lassan elérjük a Halálos iramban mozik szintjét, elvégre már itt is minden a családról szól, és egy nagy közös sütögetéssel ünnepeljük a sikert, mert ezt sem láttuk még ezerszer. Fallahék lehet, hogy szakszerűen követik a Bay-iskolát, de ez egyre kevésbé működik. A széria rajongóinak azonban ennyi is elég lehet a szórakozáshoz, és a kasszáknál valószínűleg ez lesz a mérvadó.