Sipos Ferenc, a község polgármestere lapunknak elmondta, a templom épületét két évvel ezelőtt újították fel, s örömmel vett részt a település az idei, immár világméretűvé gazdagodott programban, mely közel 30 ország csatlakozásával valósult meg. Idehaza a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával idén közel 50 településre jutott el program, köztük Bagodra.

A csoportképen a kórustagok karéjában középen Benke Panna orgonista

Forrás: bagodi önkormányzat

A pünkösd előtti szombaton az Orgonák éjszakáján a közönség rendhagyó módon találkozhatott az orgonamuzsikával. Felejthetetlen élményt nyújtott azoknak, akik ismerik és kedvelik a hangszert, de azoknak is, akik véletlenszerűen botlanak a dallamaiba. Ilyenkor orgonaszó hallható a köztereken, piacokon, fürdőkben, játszótereken, szeretetotthonokban, de még a zenélő szökőkutak vízsugarai is orgonazenére táncolnak. Emellett hagyományosabb kereteken belül is látogathatók orgonakoncertek ezen a napon, több határon belüli és azon túli templomban rendeznek különleges koncerteket.”

A 2024-es Orgonák éjszakája országos rendezvénysorozat részét képező bagodi templomi hangverseny kísérője a bagodi Esthajnal Kórus volt, az orgonát Benke Panna, a Zeneakadémia növendéke szólaltatta meg. A program kultúrstratégiai partnere a bagodi önkormányzat mellett a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. és a Nemzeti Művelődési Intézet volt.