A program kezdetén 9 órától a zárásig Bognár Csilla könyvtáros várja azokat, akik az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira kíváncsiak. Ez kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban. Szó lesz a tudománytár feltételeiről és használatáról is. Ráadásul a bibliotéka minden nagykanizsai újságot elérhetővé tett a "nagykar" című honlapján, ezek másutt nem is elérhetők. Hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Ezt pótolta a Zalai Hírlap. Most a Zalai Hírlap is elérhető olvasóik számára kizárólag a könyvtárban. Az olvasásnépszerűsítő Azolo program lehetőségeiről szintén 9 órától Krasznai Bertalan könyvtáros beszél a szülőknek, valamint a gyerekeknek. Győrfi Norbert vezeti az ugyancsak 9 órakor kezdődő Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. Majd 10.30 órától Szörényiné Kis-Gergely Lilla könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. A napot 11 órakor Farkas Tibor könyvtáros zárja, akivel a 6 és 14 év közötti korosztály különféle dalokat tanulhat az intézményben található Sárkányháznál.