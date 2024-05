A Miskolci Szimfonikus Zenekar idén is folytatja kortárszenei sorozatát a Pesti Vigadóban, adta hírül a fővárosi koncerthelyszín közösségi oldala. A 2019 óta minden év őszén megrendezett hangverseny kezdeményezője Antal Mátyás művészeti vezető volt. Az eddigi esteken két-két zeneszerző munkásságát mutatták be. Így eddig emlékhangversenyekkel (2019: Bozay Attila és Durkó Zsolt művei; 2021: Szokolay Sándor és Szőllősy András életműve; 2022: Balassa Sándor és Soproni József alkotásai), és ma élő szerzők műveivel jelentkeztek (2020: Dubrovay László és Madarász Iván kompozíciói). A kortárszenei missziót végző miskolci együttes a Pesti Vigadóban május 12-re tervezett hangversenye műsorán Huszár Lajos és Király László művei szerepelnek, ősbemutatót is tartalmazva. Huszár Lajostól többek között az Ikonok Pilinszky János emlékére című mű hangzik fel, a zalaegerszegi származású Erkel-díjas Király Lászlótól pedig a Boswilli kirándulások, az Első hajnal - 7 dal Mirtse Zsuzsa verseire (ősbemutató), és a vonóskora írt Eine kleine Weihnachtsmusik. Közreműködik: Takács Ádám - ének (Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulója – tanára: Drótosné Mészáros Eszter), Kun Ágnes Anna - ének, vezényel: Antal Mátyás.

Király László

Forrás: ZH

Király László Zalaegerszegen született 1954-ben, zenei tanulmányait zongora, hegedű, nagybőgő tanszakon szülővárosában kezdte el, 1968-tól a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait zeneszerzés és nagybőgő szakon. Az 1972-73-as évadban a Postás Szimfonikus Zenekar nagybőgőse volt. 1973-tól 1978-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán Petrovics Emil tanítványa volt. 1975 és 1979 között korrepetitorként dolgozott a főiskolán. 1980-ban állami ösztöndíjjal a genti egyetem (Belgium) elektronikus zenei stúdiójában fejlesztette ismereteit. 1981-től a Magyar Rádió külsős zenei rendezőjeként és kortárs zenei tárgyú műsorok készítőjeként dolgozott. 1984-től 1993-ig a Nemzeti Filharmónia kortárszenei szaktanácsadója, 1990 és 1993 között a Korunk Zenéje fesztivál egyik szerkesztője. Zeneszerzői munkásságának elismeréseként 2002-ben Erkel-díjat kapott.