A rendezvényen a házigazda kórus az elmúlt két évtized repertoárjából hozott ízelítőt, megmutatva, hogy szívesen válogatnak a stílusok és műfajok között. A közreműködők sokasága pedig azt jelzi, hogy jó kapcsolatot tartanak fenn a környező településeken és távolabbi helyeken tevékenykedő zenésztársaikkal.

A szentgotthárdi Szivárvány Kórus

Fotó: Korosa Titanilla

A Mixolíd Kamarakórus megalakulásáról megtudhatta a közönség, hogy először 2003-ban egy Szent István-napi zenés irodalmi műsorra verbuválódott össze egy nem is annyira maréknyi énekes tásaság, akik jól érezték együtt magukat és felléptek a Falukarácsonyon is. Kiderült, hogy tudnak és szeretnek is együtt énekelni, s onnan nem volt megállás, megalakult a kórus Boa Szilvia ének szakos pedagógus vezetésével. Bár adódtak nehézségeik, a csoport létszáma csökkent, részben kicserélődött, de ők ma is lelkesen dolgoznak, rendszeres fellépői a helyi és környékbeli rendezvénynek és távolabbra is kitekintenek, adtak már műsort Budapesten, a Gellért Szállóban kiállításmegnyitón, szerepeltek a keszthelyi Dalünnepen és emlékezetes fellépésük volt a veleméri Árpád-kori templomban.

Több vendégkórus is színpadra lépett a házigazdákkal együtt

Fotó: Korosa Titanilla

A felvezető után a konferanszié először a Mixolíd Kamarakórus alapító tagjait, majd a később csatlakozókat is színpadra szólította. Közösen idézték meg azokat a zenésztársakat, akik már nincsenek velük, de nyomot hagytak munkájukkal, barátságukkal. Az első dal az emlékezés jegyében csendült fel. ezt követően az Illés zenekar Újra itt van, valamint a NOX együttes Eskü című dalait a kórus jelenlegi és korábbi tagjai közösen adták elő.

Ezután tovább bővült a kör, csatlakoztak a színpadon állókhoz a baráti énekkarok: a tornyiszentmiklósi Kerti Sándor Kulturális Egyesület és a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub énekkara, hogy közösen énekeljék el Aradszky László Azzurro című ismert slágerét.

Tájcsnek Károly és Tájcsnek Dávid

Fotó: Korosa Titanilla

A 20 éves Mixolíd kórus távolabbi kapcsolatokat is ápol, a szentgotthárdi Szivárvány Kórus vendégként érkezett a kórustalálkozóra és csendült fel több dal is előadásukban. Ezután Tájcsnek Károly lépett színpadra verssel, akit fia Tájcsnek Dávid kísért gitárral, hiszen a kis közösségre mindig is jellemző volt, hogy együtt léptek fel a családtagokkal. A műsor további részében megzenésített versek hangoztak el, kísérte a kórust Kondákor Vivien és Jánosi Péter gitáron, Gyulavári Adrien furulyán, Jánosi Zsuzsanna szólót énekelt, Szabó Zilia és Szabó László pedig néptánc koreográfiával lépett fel.

A kórustalálkozót két közös produkció zárta: a Szivárvány Kórus, a Mixolíd Kamarakórus és a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub tagjai az ismert Apáca show egy részletét adták elő, majd az összes résztvevő kórus Szécsi Pál Kismadár című slágerét énekelte.