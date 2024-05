Az előzményekhez tartozik, hogy a skanzenben jó pár esztendővel ezelőtt indult útjára a Nálatok, laknak-e állatok? című program, amit nagy érdeklődés kísért. Mint Varju András, a falumúzeum vezetője érdeklődésünkre elmondta, a szabadtéri kiállítóhely négylábú, illetve szárnyas lakói mellé ez alkalomml meghívtak olyan állatokat, amik ritkábban láthatók a hétköznapokban. Ezek egyike volt például a borzderes tehén, ő volt Hajnal, aki három hónapos "fia", Huba társaságában Gombosszegről érkezett, Goór Gábor portájáról.

Hajnal, a borzderes tehén kicsit kérette magát, hogy elfoglalja helyét a falumúzeumi portán

Fotó: A szerző

Rajtuk kívül látható volt a skanzenben tanyát vert vadkacsa család és szerencsés esetben a tekintetek elé került a mocsári teknős is. A vendégváró skanzenlakók sorába birka, kecske, szamár tartozott, no meg a baromfiudvar, ahol a kakas épp a napokban örülhetett háreme bővülésének, ugyanis tíz tyúkkal gyarapodott a família. Az Állati sokadalomban lehetett ismerkedni a méhek világával, amihez mézkóstolás is járt, a kutyák képességeit pedig játékos foglalkozáson mutatták be terápiás ebekkel, és akár barátságot is lehetett kötni a Bogáncs Állatmenhely lakóival. A kulturális programban a Tarsoly Népszínház adott elő mesés, zenés darabot, az ősi dallamok világába pedig Alexander Horsch vezette be a hallgatóságot, ehhez több tucat hangszert felvonultatva, köztük sok csontból, szaruból készült, ezzel is utalva az állatvilágra.

A szomszédjukban működő Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum is csatlakozott a programhoz. A fogadóépületben berendezett kiállításon az olajiparhoz kapcsolódó tárgyakat lehetett megszemlélni, az ásványkiállításukon pedig több millió, illetve milliárd évvel ezelőtt létezett élőlények megkövesedett maradványait mutatták be interaktív módon, azaz régészkedni is lehetett, és felkutatni a föld mélyébe süllyedt leleteket.