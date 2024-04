A zalabesenyői közösségi házban pénteken hagyományteremtő szándékkal rendezett találkozó – mint Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, Besenyő, Botfa és Páterdomb önkormányzati képviselője külön kiemelte – olyan tartalmassá és hangulatossá kerekedett, hogy mindenképpen érdemes a folytatásra. A lelkes résztvevők jó példát mutatva bebizonyították: a nagy városi rendezvények mellett szükség van a kisebb közösségek bensőséges, meghitt ünnepségére is. Meglepetésének adott hangot Iványi Ildikó, a zalaegerszegi Lokálpatrióta klub és a Nyugdíjas Pedagógus Egyesület vezetője is, aki elvállalta a besenyői összejövetel levezénylését, s mert előző nap részese volt a városi versmondó versenynek is, össze tudta hasonlítani a két rendezvényt.

Gecse Péter örömmel állapította meg, hogy a kultúra, a költészet szeretete is összeköti a városrészeket

Fotó: Fincza Zsuzsa

Elsőként a botfai Őszirózsa Nyugdíjas Klub képviseletében Salamon Gyuláné Liebe Attila: Játssz el egy dalt című költeményével állt színpadra; majd Salamon Károlyné Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott versének soraival csalt könnyeket a publikum szemébe. A Páterdomb a Kultúráért Egyesület irodalomszeretetét fémjelezve Parrag Józsefné Ady Endre: Őrizem a szemed című versét tolmácsolta; Vörös Józsefné pedig Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versével idézte fel a háború: "amikor a halálgép muzsikál felettünk" több mint egy évszázad eltelte után is aktuális borzalmait. A Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjasklub tagjaként Czuppon Ferencné Bálint Ilona: Csak addig menj haza; Zalai Árpádné pedig Várnai Zseni: Szolgálj szívem versének soraival hatotta meg a 4 városrész irodalomszerető küldöttségét. A sort a vendéglátók zárták: Baka Gyuláné Kölcsey Ferenc Huszt romvára, bús düledékei mellett közel 200 évvel ezelőtt fogalmazódott, ma is aktuális gondolatait –"Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!" – ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. Tamás Istvánnénak Petőfi: Anyám tyúkja című versével sikerült jókedvre deríteni a hallgatóságot, majd Farkas Ernőné Aranyosi Ervin: "A szeretetről" című művét mondta el. Bérczes Tivadarné, a besenyői nyugdíjasklub vezetője pedig Tóth Endre: Milyen idős vagy költeményének soraival emlékeztette a résztvevőket: "Csak az öreg, aki nem remél".

A szervezők nevében Bérczes Tivadarné köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Fincza Zsuzsa

A "hivatalos" műsorfolyam végére olyannyira belelendültek a résztvevők a magvas gondolatok idézésébe, hogy többen újra színpadra álltak és elmondtak párat kedvenc verseik közül, sőt mások is kedvet kaptak. Horváth Miklós, a besenyői alapítvány korábbi elnöke például Babits Mihály: Ősz és tavasz között című költeményét elevenítette fel, de nem maradt le Iványi Ildikó sem, aki, mintegy zárszóként D. Bencze Erzsébet, Zalaegerszegen élő költő nemrég megjelent "Máglyák a horizonton" című kötetéből idézett. A versmondó ünnepség baráti beszélgetéssel zárult.