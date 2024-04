Lefordítva: haladva a korral a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár új, innovatív eszközökkel – 3D-nyomtató, ArTeC robotikai összeszerelő modulok, asztali vágógép, bioplasztikus 3D-nyomtatószál – hozott létre modernkori közösségi teret az épület alagsorában, földszintjén. Ez a fajta digitális alkotótér külföldön már elterjedt, fogalmazott érdeklődésünkre Tóth Renáta könyvtárigazgató. Lehetőséget ad az egyéni önkifejezésre a digitális technika eszközeivel. Ehhez rendelkezésre állnak a programozáshoz, tervezéshez, szerkesztéshez szükséges számítástechnikai berendezések is. Első lépésként nem kell nagy dolgokra gondolni, például apró használati vagy dísztárgyakat készülhetnek így, de ez lehetővé teszi a technika elsajátítását. A Deák DeKorral újabb szolgáltatást kínál a könyvtár, ezzel megszólítva a fiatalokat, emelte ki. Ehhez nyílt műhelynapokat, kiscsoportos foglalkozásokat hirdetnek meg, ebből pedig önfejlesztő közösségek is létrejöhetnek, tette hozzá.

A Deák DeKor Makerspace-ről Deák Klaudia könyvtáros adott tájékoztatást, a hallgatóság soraiban helyet foglaló második osztályos diákoknak is.