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A zalai mozik szombati műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 14.00 Érdekvédelmi terület (amerikai-angol-lengyel történelmi dráma); 6.00 Barbie (angol-amerikai vígjáték); 18.00 Szegény párák (amerikai-ír-angol filmdráma); 20.30 Egy zuhanás anatómiája (francia krimi)

Cinema City: 20.15 Abigail (amerikai horror); 11.40, 14.20, 17.00, 19.40, 22.20 Challengers (amerikai film); 13.40, 17.40, 20.00, 22.30 Maga a pokol (amerikai akcióthriller); 18.00 Spy x Family Code: White (japán anime); 11.00 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 20.15 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 15.40 Bonus Trip (magyar vígjáték); 22.30 Szunnyadó vérebek (ausztrál-amerikai thriller); 22.15 Micimackó: Vér és méz 2. (amerikai horror); 10.45, 16.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 10.00, 13.30 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 10.00 Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (magyar animációs film); 13.15 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 11.30, 15.30, 18.15 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.30 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 16.00 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 17.00 Spy x Family Code: White (japán anime); 17.45, 20.00 Abigail (amerikai horror); 18.00 Challengers (amerikai film); 19.15 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.30 Maga a pokol (amerikai akcióthriller) 

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 16.00 Back to Black (amerikai életrajzi film)

 

Címkék#mozi#moziműsor#mozifilm

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