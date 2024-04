Zalaegerszeg

Art Mozi: 14.00 Téli szünet (amerikai vígjáték); 16.30 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 18.15 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 20.15 Back to Black (amerikai életrajzi film)

Cinema City: 10.10, 14.40, 17.40, 20.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai sci-fi); 19.30 Back to Black (amerikai életrajzi film); 15.00 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 20.30, 22.20 Az első ómen (amerikai horror); 22.00 A Majomember (amerikai akcióthriller); 12.45 SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie (dél-koreai koncertfilm); 10.15 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 10.00 Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (magyar animációs film); 17.10, 20.10, 22.30 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 12.10 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 17.00 Dűne – második rész (amerikai sci-fi)

Nagykanizsa

Cinema: 15.00 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 15.30 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 15.45 A Majomember (amerikai akcióthriller); 17.00 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 17.30, 20.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai sci-fi); 18.00 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 19.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 20.30 Az első ómen (amerikai horror)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 A Majomember (amerikai akcióthriller); 17.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.30 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); Kisterem: 14.30 Ennél csak jobb jöhet (francia vígjáték); 17.00 Palace Hotel (francia-olasz-svájci vígjáték); 19.00 Lefkovicsék gyászolnak (magyar vígjáték)