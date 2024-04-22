április 22., hétfő

Csilla, Noémi névnap

+10
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

52 perce

A zalai mozik hétfői műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.00 Bonus Trip (magyar vígjáték); 18.00 Back to Black (amerikai életrajzi film); 20.15 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm)

Cinema City: 15.15, 17.30, 19.45 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.30 Bonus Trip (magyar vígjáték); 20.10 Szunnyadó vérebek (ausztrál-amerikai thriller); 13.00, 17.00, 19.20 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.00, 18.15 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 15.10 Dűne – második rész (amerikai sci-fi)

Nagykanizsa

Cinema: 17.15 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 17.30 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 18.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 19.45 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.00 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm) 

Címkék#mozi#moziműsor#film

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
mandiner.humagyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.huhirvilag.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hureblog.hulapcentrum.hu
Rádió
gongradio.huhirfm.hu