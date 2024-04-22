1 órája
A zalai mozik hétfői műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.00 Bonus Trip (magyar vígjáték); 18.00 Back to Black (amerikai életrajzi film); 20.15 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm)
Cinema City: 15.15, 17.30, 19.45 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.30 Bonus Trip (magyar vígjáték); 20.10 Szunnyadó vérebek (ausztrál-amerikai thriller); 13.00, 17.00, 19.20 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 13.00, 18.15 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 15.10 Dűne – második rész (amerikai sci-fi)
Nagykanizsa
Cinema: 17.15 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 17.30 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 18.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 19.45 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.00 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm)