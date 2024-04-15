1 órája
A zalai mozik hétfői műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 18.15 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 20.15 Back to Black (amerikai életrajzi film)
Cinema City: 14.40, 17.40, 20.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai sci-fi); 19.30 Back to Black (amerikai életrajzi film); 15.00 Thabo és a szafari kaland (német kalandfilm); 20.30 Az első ómen (amerikai horror); 17.10, 20.10 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 17.00 Dűne – második rész (amerikai sci-fi)
Nagykanizsa
Cinema: 15.45 A Majomember (amerikai akcióthriller); 17.30, 20.00 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai sci-fi); 18.00 Verseny a győzelemért (olasz-német sportfilm); 19.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 20.30 Az első ómen (amerikai horror)