20 perce
A zalai mozik csütörtöki műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.15 Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (magyar animációs film); 17.45 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 20.15 Oppenheimer (amerikai-angol életrajzi dráma)
Cinema City: 18.45 Kék pelikán (magyar animációs film); 13.30, 17.00, 20.30 Az első ómen (amerikai horror); 14.30, 19.50 A Majomember (amerikai akcióthriller); 12.30 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 10.45 Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (magyar animációs film); 13.00, 17.30, 20.15 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 11.15 Artúr, a király (amerikai kalandfilm); 10.00, 12.00, 14.15, 16.15, 18.15 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 10.15, 16.00 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 19.20 Dűne – második rész (amerikai sci-fi); 15.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték)
Nagykanizsa
Cinema: 15.00 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 15.30, 17.45 A Majomember (amerikai akcióthriller); 16.15 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 17.00 Godzilla x Kong: Az Új Birodalom (amerikai kalandfilm); 18.00 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 19.30 Dűne – második rész (amerikai sci-fi); 20.00 Az első ómen (amerikai horror); 20.30 Érdekvédelmi terület (amerikai-angol-lengyel háborús filmdráma)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Most vagy soha (magyar történelmi kalandfilm); 17.00 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 19.30 Téli szünet (amerikai vígjáték); Kisterem: 15.00 Valami madarak (magyar dráma); 17.00 Előző életek (amerikai-dél-koreai dráma); 19.00 A szenvedély íze (francia romantikus dráma)