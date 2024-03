Március 8-án, pénteken este Winkler Ferenc muzeológus nyitotta meg a Hevesi Sándor Színházban a becsvölgyei kötődésű, a díszlettár tagjaként a színház alapítói közé tartozó Tóth József Joe festő tárlatát, mely a következő két hétben tekinthető meg a teátrumban. A zalai képzőművész már több kiállításon is bemutatkozott, most idehaza is láthatók a festményei. A tárlatról később bővebben is beszámolunk.