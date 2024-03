„Zala?” – szól az errefelé mindenki számára világos nyitókérdés a színpadon, ami „Az újság” hollétére vonatkozik. Kerkai Gyuri átfutja, mi van Kanizsán megint, mit játszott a Zete, félreteszi, majd este húzza fel magát újra.

Kovács Virág és Szakály Aurél

Fotó: Pezzetta Umberto

Szálinger Balázs József Attila-díjas és március 15-e óta Magyarország Babérkoszorúja díjas költő, író, drámaíró Becsvölgye című drámáját állította színpadra a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A darab két síkon közelít felénk: a zalai félmúlt, féljelen elvaduló szőlőhegyei, térdrerogyó pincéi, néptelenedő falvai miatti torokkaparó érzés az egyik, a másik az emberi hiszékenység, a nekünk folyton tartozó életen vett revans szinte törvényszerű tragédiája. Ebből ránézésre nehezen lesz nevetésre okot adó este, mégis megtörténik.

Mindezt klasszikus hármas szereplőtagolás tárja elő: Kerkaiék kiugrott tanárok, gyepszőnyegezésük beüt. Régi sérelmek, bánatok dédelgetői. Kettő: fiatal szélhámos pár érkezik a faluba, azonnal látják, lóvá tehetőkhöz vetette őket jósorsuk. (Megtörtént esetet forgat a szöveg.) A falusi közegből a postás és a polgárőr képében örök megfigyelő emelődik a színpadra. A nézők figyelhetnek a krimiszálra, vagy a siratnivalóra. Az előadás lehetőséget ad mindkettőre, ámbár a két vonulat mintha nem simulna hézagmentesen.

Pap Lujza és Dura Veronika

Fotó: Pezzetta Umberto

Kiss Borcsa díszlete szoros is meg tágas is, a hegyi hajlék például jelzésértékkel is messzerévedő.

Mihály Péter rendező felfogása szerint nem elég, ha a házaspár elvesztett fia csak az elejtett szavakban éled meg, Fritz Attila úgy kell járjon-keljen láthatatlanul, hogy mégis mágikusan látszódjon néhány kulcsmondat alkalmával.

Nagyon érti Kerkaiékat a két őket formáló színművész, Pap Lujza és Besenczi Árpád. Eleonóra, Eli fokozatosan, érzékletesen áll át aggodalmas, rendes tanárnőből a soha el nem követett bűnök sötét oldalára, Gyuri sokkal hamarabb érez rá a bosszú ízére. Mindeközben ő a valahai zalaiság esszenciájának a gyászbeszédét is elmondja, olyan, a figurát önmagából kiemelő monológgal, amelynek a történelmi utalásait még majd otthon át kell gondolnunk.

A töredékes párbeszédekből kibontakozó háttértörténet megértetése igénybe veszi a Göcsejben portyázó csalókat. Dura Veronika Klárija okos, dörzsölt, csinos, rámozdul a lepattanókra, rég kiölte magából az együttérzést. Csabi (névazonos a meghalt fiúval) Kovács Martin alakításában eleinte szentimentális, majd igazi ragadozóként veti bele magát a szórakozásnak is beillő „színészi munkába”, amivel az ősbizalomra alapozó törvényszegő foglalatossága jár.