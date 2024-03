Az irodalom, a művészet, a költészet hordozza azt az emberi minőséget, amiért érdemes élni, mondta. Mihály Péter rendezőről, mint az új nemzedék kiemelkedő képviselőjéről szólt elismerő szavakkal. Szálinger Balázs, a darab szerzője a Becsvölgye keletkezésébe avatta be a fogadás résztvevőit, köszönetet mondott az előadás alkotóinak, s annak a reményének adott hangot, hogy az eltűnő zalai vidéki világ darabbeli megjelenítése, ami valójában ennek a világnak szóló "szerelmeslevél", húsz év múlva is érvényes mondandót tud közvetíteni. " Azt az időt, amit kaptunk, jó emberként, jó ügyek szolgálatában éljük le", tette hozzá Mihály Péter rendező, aki 23 év alatt maga is zalaivá vált. Az előadás létrejötte a támogató Patent Kft.-nek is köszönhető.