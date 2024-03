Az egek meghasadtak, az idők végezetével..., ezzel az avantgárd zenekar, az Európa Kiadó Minden eltörölve című dalából vett sor adta címmel nyílt meg Németh Miklós zalaegerszegi grafikusművész tárlata kedden a Liszt Ferenc általános iskola galériájában. A megnyitón Dienes Gyula művésztanár úgy fogalmazott, ezek a rajzok inspirációt nyújthatnak a gyerekek számára, ami meghatározhatja akár későbbi gondolkodásukat is. Az április 29-ig látogatható tárlaton tíz nagy és négy kisebb tusrajz látható. Mindegyik egy történet, de hogy miről szólnak, ahhoz a címek csak kapaszkodót nyújtanak. A diákokat ezért játékra is hívták, és ehhez két alkotás mellől levették a címet a megnyitó után, majd a gyerekeknek novellapályázatot hirdettek, s arra kérték őket, írják meg, szerintük miről szólnak ezek a finom vonalakkal megrajzolt, varázslatos hangulatú, bibliai, mitológiai álmokat is megjelenítő képek.

A kiállítást Dienes Gyula művésztanár nyitotta meg

Fotó: A szerző