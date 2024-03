S hogy honnan támadt az az ötlet, hogy a tehetséges kaliforniai előadó legyen a fesztivál következő vendége?

– A javaslat feleségemtől, Nikitől származik: 2021-ben ő figyelt fel Morrisra, amikor a Runaways című számát játszották a rádiók. Heteken keresztül nyüstölt, míg egyszer megkerestem a menedzserét. A többi számát meghallgatva már én is tudtam, hogy egészen különleges tehetségű előadóról van szó – idézte fel a részleteket Tamás.

Badacsonyi Tamás, a fesztivál főszervezője mutatja be a művészt a közönségnek

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A zenész számos hangszeren – zongora, gitár, ukulele, orgona, szintetizátor és dob – játszik, ami annak fényében különleges leginkább, hogy rendkívül későn, 19 évesen tanult meg zongorázni, addig az atlétika és a kosárlabda kötötte le szabadidejét. Amikor azonban öccse elkezdett zongoraórákat venni, neki is kedve támadt kipróbálni – a tanár pedig gyorsan kiszúrta, hogy igazi tehetséggel van dolga. Kivételes zenei tudása mellett az amerikaiakra jellemző magabiztosságnak sincs híján.

A kezdeti tárgyalások után hamar megkezdődött a márciusi magyarországi miniturné szervezése. Ennek részleteiről is érdeklődtünk a főszervezőtől.

– Az volt a célunk, hogy még a fesztivál előtt az előadó személyes jelenlétével erősítve születhessenek rádió- és tv-interjúk, illetve újságcikkek Morrisról, valamint két kifejezetten kicsi helyen koncerten is találkozzon a magyar rajongókkal. Azért ekkora helyekben gondolkoztunk, mivel nem a fesztiválkoncertnek szerettünk volna konkurens eseményt szervezni, hanem őt szerettük volna bemutatni a budapesti, illetve zalai érdeklődőknek.

A show-elemeket sem nélkülözte a produkció

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A zalaegerszegi koncertet nem csupán helyi nézők tekintették meg, érkeztek Sopronból, Balatonfüredről, Szentgotthárdról, Nagykanizsáról, sőt, még Bécsből is a teltházas bulira. Nem is csalódtak, hiszen az énekes mindenkit levett a lábáról – nem csupán zenészi képességeit, de előadóművészi vénáját megcsillogtatva; a koncert második felében ugyanis többeket is megtáncoltatott.

Morris remekül érezte magát a Mimosában, ami az egész előadáson érezhető volt. A nyílt, barátságos művész hosszasan dedikált és fotózkodott a produkció után, mindenkihez volt egy kedves szava, mosolya. Nem csoda, hogy a közönség nehezen engedte el a sármos fiatalembert, aki nem tagadta, nagyon tetszik neki a magyarok közvetlensége.

– Még soha nem jártam Magyarországon és csak jó benyomásokat szereztem az elmúlt napokban – osztotta meg velünk Morris élményeit. – Budapest gyönyörű város, nagyon tetszett a hangulata, és mivel érdekel a történelem, szeretnék visszatérni, hogy részletesebben is felfedezhessem. Alig vártam a koncerteket, Tamás sokat mesélt nekem a magyar emberek zeneszeretetéről, s valóban remek közönségnek bizonyultak. Nagyon tetszett a hely családias légköre, s jó volt látni, hogy valóban jól érezték magukat.

Morrist a Zalacsány közelében található birtok is lenyűgözte, imádta a természet közelségét, a dámszarvasokat és a helyi termékekből készült reggelit is. Bejárta a teljes birtokot golfkocsin, s kipróbálta a színpadot is, amin majd fellép a fesztivál pénteki napján. Legjobban viszont az erdei bringázást élvezte, a Badacsonyi család e-bike-jaival.

Morris Madrone az Örvényesvölgy Fesztivál nagyszínpadát is letesztelte

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A fiatal előadó sokat koncertezik szerte Európában, a héten Spanyolországban lép fel több helyen, mielőtt visszatér az Egyesült Államokba. Sokáig azonban nem kell várnunk visszatérésére, hiszen három hónap múlva kezdődik az Örvényesvölgy Fesztivál, melynek teljes programját áprilisban hirdetik meg.