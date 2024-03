Interjú a szerény és sármos olasz művésszel, Matteóval

Az olasz fiatalember őszintén meglepődött a nagy számú csapaton és érdeklődésen. A lajatico-i Bocelli-birtokon az írott média képviselői kezdték az interjúzást. A Zalai Hírlap elsőként arra volt kíváncsi, hogy miért mondott igent az Örvényesvölgy Fesztivál felkérésére, s hogy miként készül a szimfonikus zenekarral közös fellépésre?

– Nagyon megtisztelő, hogy olyan valaki kért fel, aki személyesen járt a Teatro del Silenzio-ban, ahol magam is felléptem. Az is örvendetes, hogy ez a rendhagyó, természetközeli, édesapám által felkarolt vállalkozás egy másik fesztivál létrejöttének az ihletője. Büszke vagyok arra, hogy felléphetek Magyarországon, azon belül Zalában, ugyanis nagyon sok világhírű zeneszerzőt, előadót adott az Önök országa. A szimfonikus zenekarral való közreműködés kihívás, ám izgalommal tölt el a velük való munka. Nagyon jó híre van a magyar zenészeknek, könnyen lekövetik az előadót, öröm velük együtt dolgozni. Magam ugyancsak szívesen tanulok másoktól, tehát olyan élményre készülök, ami egyben engem is szakmai fejlődésre sarkall. A két helyszín (Csend Színháza és Örvényesvölgy) természetközelisége, varázsa valamennyire közös, így lélekben átérzem azt a miliőt, felemelő, családias estre készülők. Látatlanban bízom a befogadó magyar közönségben.

Exkluzív interjú a sármos és tehetséges olasz énekessel, Matteo Bocellivel a lajatico-i Bocelli-birtokon. Matteo június 29-én lép fel a zalai Örvényesvölgy Fesztiválon szimfonikus kísérettel Fotó: Örvényesvölgy Fesztivál - Erhardt László

– A zenei tehetségen kívül milyen örökséget kapott az édesapjától?

– Minden szülő a saját legjobb tudása szerint neveli a gyerekeit. Mindenkinek az a tökéletes, amit átad az utódoknak. Számos gyermekkori és későbbi élményeim mellett talán azt emelném ki, hogy édesapám mentalitását, hozzáállását a világhoz, értékrendjét szeretném továbbadni majd leendő családomnak. Olyan maradandó példa számomra, amiért hálás vagyok.

– Édesapja harminc éve van a pályán. Ön is hasonló távlatokban gondolkodik?

– Egy zenésznek lételeme az a késztetés, hogy énekeljen, zenét írjon, hogy a közönséggel megossza az élményeit, lelki vívódásait, érzéseit. A dalaimmal szeretnék másokat elgondolkodtatni, boldoggá tenni. Az hajt előre, hogy a zene szeretetét továbbadjam másoknak. Harminc év múlva is szeretném ezt a késztetést, belső erőt érezni.

– A három évig készülő és most debütáló saját albumon szerepel egy korábbi kislemeze, a Chasing Stars, amit Ed Sheeran és bátyja, Matthew írt. Milyen volt a közös munka könnyűzenei példaképével? Lesz még folytatás?

– Ez a dal talán azért fogott meg már elsőre, mert mindkettőnkben közös, hogy zenét szerető családba születtünk, ezt a szenvedélyt szüleinktől kaptuk. Gyermekkorom óta rajongok érte, tisztelem, láttam koncerten, nagyon megfogott az egyedi hangzásvilága. Klasszikus zenét szerető családban nőttem fel, ám az én generációm már Ed Sheeran-en és Eminemen nőtt fel, én is azokat hallgattam. Felemelő és megtisztelő, hogy az ő szerzeménye is szerepel az albumon. Csak egy kicsit változtattam, néhány énekrészt átdolgoztam, ő teljesen elégedett volt a végeredménnyel. Igen, jó lenne, ha tudnánk még közösen munkálkodni a jövőben.

– Utazásunk előtt gyorsan megnéztem még egyszer a 2022-ben bemutatott Háromezer év vágyakozás (Three Thousand Years of Longing) című filmet, amiben Musztafa hercegként debütált a filmvásznon. Sőt a „Cautionary Tale” című, Tom Holkenborg holland zeneszerző által írt betétdalt is elénekelhette. Milyen érzés volt Idris Elba és Tilda Swinton mellett játszani? Később is szívesen vállalna filmszerepet?

– Hatalmas élmény volt belekóstolni a filmezésbe, ami kicsit más, mint a zene világa. Ám mégis különleges volt, hogy nemcsak színész lehettem, hanem énekeltem is. Igen, bármikor vállalnék hasonló felkérést – felelte mosolyogva Matteo.

Matteo Bocelli a film bemutatója után nem sokkal azt nyilatkozta, hogy valószínűleg a Bulgari kampány modellfotózása után fedezte fel őt George Miller rendező, aki megtekintette az édesapjával készült „Fall On Me” videoklipet is. Végül kérdésünkre annyit még elárult, nagy szenvedélye az autószerelés, leginkább a második világháborús katonai dzsipek érdeklik, de kedveli az amerikai Land Cruisert is. Egyszerű gépek, nem kell hozzá nagy szaktudás, a toszkán dombok között pedig kiélvezheti az offroad életérzést. Emellett ha ideje engedi, nagybátyja éttermébe is ellátogat, szereti az olasz konyhát, s bizony nem rest serénykedni a családi birtokon, legyen olíva- vagy szőlőszüret, esetleg gombaszedés. Búcsúzóul elmondta, nagyon várja már első magyarországi fellépését.

Az édesapa nyomdokaiban, ám árnyékából kilépve

A tehetséges fiatal olasz dalszerző minikoncerttel örvendeztette meg a magyar sajtót, így zongorakísérettel hallhattuk a lemezen szereplő Solo és Tempo című dalt, egy Frank Sinatra-örökzöldet és a könnyeket szemünkbe csaló érzelmes Carusot. Matteo utóbbi dallal lépett fel Kanadában, a vancouveri David Foster Alapítvány gáláján. Az exkluzív interjúk készítése közben némi közjáték, hogy édesapja is betoppant a birtokra lovagolni.

Andrea Bocelli gyermekkora óta lovagol. Matteóval való interjú közben is nyeregbe pattant

Fotó: Örvényesvölgy Fesztivál - Erhardt László

Köztudott, hogy az énekművész már akkor megtanult lovagolni, mielőtt látását elveszítette, s ez a szenvedélye máig tart. Számára a lovaglás jelenti a tökéletes szabadságot és a természettel való közelséget. A híres tenorral való találkozás a véletlen műve volt, ám kedvesen fogadta kérdéseinket, s szívesen beszélt arról, hogy mennyire büszke fiára, most induló karrierjére. Megjegyezte, hogy máshogy kell képezni a hangot a komoly- és a könnyűzenében, Matteo pedig a konzervatórium elvégzése után is mindkét műfajban folyamatosan fejleszti a technikáját.

Andrea Bocelli az újságírók gyűrűjében a toszkán családi birtokon Fotó: Örvényesvölgy Fesztivál - Erhardt László

A Tetro del Silenzio-tól az Örvényesvölgy Fesztiválig

Badacsonyi Tamás fesztiváligazgatót elsősorban arról faggattuk, hogy milyen érzésekkel, gondolatokkal érkezett haza a toszkán utazásról.

– 2010-ben jártunk utoljára feleségemmel, Nikivel, és szüleimmel Lajaticóban. Akkor még semmi nem volt a zalacsányi birtokunkból, ahol mára közel 20 hektár területen családunkon kívül jelenleg még 40 dámszarvas él. 2010-ben meghatározó élmény volt Toszkánában a földúton megközelíthető, a szántóföldek és gyönyörű dombok közötti színpadon világsztárokat látni. Valamikor 2009 karácsony táján megleptem családomat egy Blu-Ray lemezzel Andrea Bocellitől, akkor jött az ötlet, hogy elmenjünk egyik koncertjére. A jegyek hamar elfogytak a 2010-es előadásra, de a főpróbára sikerült bejutnunk, a negyedik sorból élveztük a látványt. Nagy ösztökélést adott a bátorság, amit láttunk: hogy lehet a semmi közepén, szántóföldek között, szabadtéri színpadon tízezer ember előtt grandiózus koncerteket adni egy 800 fős kis falu szélén, távol a nagyvárosoktól.

Matteo Bocelli a Teatro del Silenzio-t is megmutatta a magyar sajtó képviselőnek Fotó: Örvényesvölgy Fesztivál - Erhardt László

A faluban aki él és mozog, önkéntesként a koncerteken dolgozik, ez a legnagyobb büszkeség számukra, hogy a falu szülöttje ide hívja el azokat a világsztárokat, akik máskülönben csak nagyvárosi színpadokon vagy arénákban szerepelnek.

– Valami különlegeset szerettek volna megálmodni Zalában is?

– Igen. Hasonlóképpen nem szokványos és nem könnyű utat járunk. Kényelem és biztos piac lenne egy nagyvárosban, zárt koncertteremben, helyben élő közönséggel, időjárási kockázat nélkül széles tömegeket vonzó, lehetőleg nem drága előadót találni. Ezzel máris megvan a sikeres rendezvény és a busás üzlet receptje. Minket más megoldás érdekelt, ami nehéz, ami egyedi. És nem az üzlet, hanem a kihívás és az alkotás vágya miatt. Láttunk egy működő példát, a világ egyik legnagyobb előadójától, és hittünk benne, hogy ez lehetséges Zalában is, ahol nem kis-Toszkána vagyunk, hanem Zala és Örvényesvölgy. És valósággá vált az is, hogy Andrea és Matteo Bocellivel mindezekről a saját otthonukban beszélgettünk 2024-ben.

