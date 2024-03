Lengyák István galériavezető pedagógus még néhány héttel az esemény után is meghatottan mesélt a tárlat megnyitójától. Elmondta: rendhagyó módon kezdődött, a világítást lekapcsolták és vetítés indult, melyben Kurta Lilla barátaitól érkezett üzeneteket játszottak le. Az ő tiszteletére készült ez az összeállítás azokkal, akikkel együtt dolgozik külföldön.

A kiállítás műsora Fi Dominik Szabolcs klarinétjátékával indult, majd a Kanizsai Fiatalok Közössége Mozaik Társulata színjátszóinak, Szollár-Nikolics Zsannának, Nagy Lucának, Zöldvári Lilinek, Fási Barnabásnak, Varga Enikőnek és Szollár Attilának verses, énekes összeállítása következett. Műsorukkal társukat köszöntötték, akivel sokszor szerepeltek együtt színdarabokban, akik az ő színjátékait, drámáit is színpadra állították. Az ő műsorukat Fi Korona Bella furulyajátéka követte, majd a kiállítást Maresch Dániel, a Cinema Nagykanizsa ügyvezetője nyitotta meg.

– Mindig öröm, amikor azt látom, hogy egy tehetséges ember nem tér le arról az útról, amelyre képességei alapján méltó, és amely örömet és boldogságot jelent számára – mondta. – Lilla kétségtelenül tehetség, amit több kiállítással és külföldi megmérettetéssel is bizonyított. Nagykanizsa művészetbarát közönsége jól ismerheti őt, hiszen szülővárosában már korábban is volt kiállítása a Honvéd Kaszinóban, most pedig itt a Hevesi-iskolában láthatjuk alkotásait. Lilla azonban nemcsak a képzőművészetben van jelen, hanem a művészet egyéb ágaiban is tevékeny. A művészet számára önkifejezés és nyelv egyszerre: alkotásain keresztül találja meg helyét világban. Folyamatosan szüksége és igénye van arra, hogy alkosson, hogy feltárja önmagát és ehhez mindig megtalálja a megfelelő eszközt, az ideális csatornát.

Hozzátette: a rajz és a festés kiemelt helyen van életében, de ne feledjük el, hogy ezer szállal kötődik a színházhoz is. Korábban több darabot írt, színészként pedig alapítója és vezetője volt a Harmónia Társulatnak, jelenleg pedig a Mozaik Társulat oszlopos tagja. Drámai és vígjátéki szerepekben egyaránt megmutatta magát, de az éneklés, a musical műfaj is közel áll személyiségéhez.

– Lillát nagyon megérintette a filmek világa is – folytatta. – Így ismerkedtünk meg egymással 15 évvel ezelőtt, amikor én a Cinema Nagykanizsa mozi vezetője lettem, és Lilla már akkor is a leglelkesebb törzsvendégeink közé tartozott. Mindig izgatottan várta a különböző filmpremiereket, és mire megjelent moziban az adott film, addigra már minden háttérinformáció birtokában volt. Olvasta a filmes szaklapokat és minden tudott az alkotókról, a sztárokról. Lilla film iránti szenvedélye odáig fokozódott, hogy maga is filmezésbe fogott, és három rövid játékfilmet is készített itt, Nagykanizsán. Lilla a filmek ötletgazdája és rendezője volt, és sikerült olyan csapatokat szerveznie, amelyek bár amatőr csapatok voltak, de mégis olyan produktumokat hoztak létre, amelyeket mozivásznon is levetítettünk a szélesebb közönség számára.

Maresch Dániel kiemelte: mindebből látható, hogy Kurta Lilla művészi tevékenysége mennyire szerteágazó, és hogy nála teljesen természetes, hogy a különböző művészeti ágak találkoznak az alkotói munkában. Most, amikor a kiállított képeket csodálják, most is találkozik a mozi varázsa a realisztikus képzőművészettel. Lilla rajzai és képei rendkívül realisztikusak, egyes képek mintha valódi filmkockák lennének, egy darab a ma már nem létező filmszalagból. A művésznő oly mértékben belehelyezi magát az adott film atmoszférájába, hogy szinte ő is benne van és az egyes karakterek valóságszerűen állnak mellette.