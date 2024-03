Szálinger Balázs Becsvölgye című színműve hazaért a Hevesi Sándor Színház színpadán

Szálinger Balázs a Becsvölgye című színmű szerzője, a darabot a Hevesi Sándor Színház mutatja be

Fotó: ZH /archív

Megtisztelő, megható, hogy itt van, hazaért, jó közegbe, jó kezekbe, készül az előadás a Hevesi Sándor Színház színpadán, a próbák egy részén ő maga is részt vehetett, mondta lapunk érdeklődésére Szálinger Balázs József Attila-díjas költő, író, hozzátéve, az írott szöveg és a színpadi megvalósítás két külön dolog. Mennyit változott a darabban megjelenített világ ezalatt a több mint egy évtized alatt? Sokat, válaszolt a szerző, és nem pozitívan. A zalai szőlőhegyek még jobban és tovább pusztulnak, a hozzájuk tartozó életformával együtt.

Becsvölgye szimbolikusan beszélő név is egyben

A válasz is mutatja, mennyire otthonos miliőbe csöppen majd a közönség, amikor felhúzzák a függönyt a zalaegerszegi színházban. Zalai falu, melynek neve, jelentése szimbolikus, jóllehet konkrét is egyben. Ahova egy idegen fiatal pár érkezik, szállást és jóindulatot a falu középkorú, jobb módú családjánál kapnak. A fejlemények nyomán aztán semmi sem marad a régi. A színmű alapja egyébként megtörtént bűnügyi esetre épül.

– Már a megjelenésekor olvastam a darabot, benne is maradt a fejemben, egyszer már műsorra tűztük, de akkor elvitte a koronavírus-járvány – mondta Mihály Péter, a Hevesi Sándor Színház színművésze, az előadás rendezője. – Nem tettünk le a bemutatásáról, most el is jött az ideje. Közben ugyan sokféle feladattal foglalkoztam, s bár tudatosan nem raktároztam, de gyűltek a darabhoz kapcsolható motívumok. Szálinger Balázssal a Köztársaság című darabja bemutatásakor találkoztam, játszottam a drámában, ezért volt a szerzőhöz elemzői kérdésem. Kiderült, van közös nyelvünk, hasonlóan gondolkodunk, barátsággá lett a munkakapcsolat. Ezért a másutt bemutatott darabjait is volt szerencsém látni, így például a Kályha Katit, amit a Radnóti Színházban játszanak.

Nem volt félelmi faktor a szerző jelenléte a próbafolyamat során a művészek számára

– A szerző jelenléte mit jelentett a próbafolyamat során?

– Nem szorongtunk, ha erre irányul a kérdés. Sőt, motiváló mindannyiunknak. A díszlet- és jelmeztervezővel, Kiss Borcsával és a zeneszerzővel, Szemenyei Jánossal többször dolgoztunk már együtt, s úgy érzem, Lengyel Noémi is kreatív alkotótárs, nemcsak rendezőasszisztens ebben a munkában. Hogy ehhez a csapathoz időről időre Balázs is csatlakozott, az kivételesen szerencsés helyzet, biztos támpont, nem pedig félelmi faktor számunkra.

A Becsvölgye című előadás szerepeit Besenczi Árpád, Pap Lujza, Kovács Martin, Dura Veronika, Szakály Aurél, Kovács Virág, Fritz Attila alakítja.

Mihály Péter, a Becsvölgye rendezője, a Hevesi Sándor Színház március 8-án mutatja be

Fotó: Pezzetta Umberto

– Milyen az embernek a saját direktorát rendezni?

– Hát ezt ilyenkor félre kell tenni, nincs mese – szögezte le a rendező. – Besi tíztől kettőig, kettőtől tízig színész, az egyik főszereplő, utána, előtte az igazgatóm, a társulatért felelős vezető. Egyébként nem tudom, ez a helyzet másutt, más színházban hogyan alakul, velünk, nálunk optimálisan működik.

– Mennyit és merre változott a világ a Becsvölgyében megjelenített sztori szempontjából tíz év alatt?

– Tovább durvult szerintem, vadabb lett – mondta Mihály Péter. – Az elmúlt tíz évet úgy raktuk rá az eredeti krimi szövegére, hogy emelődjön a tét, nemcsak anyagi, de lelki tekintetben is. Mivel én úgy vélem, hogy a lélektani krimi a bűnbeesés darabja, és a csábítás hatalmáról is szól. A tisztességes élet és a bűn adta lehetőség harca. Hú, de nehéz úgy beszélni, hogy ne meséljem el...

A Becsvölgye a Hevesi Sándor Színház előtt Pécsett és Kaposvárott mutatkozott be

A Becsvölgye című színmű korábban Kaposváron és Pécsett mutatkozott be, a zalaegerszegi előadás megvalósítását a szokásoknak megfelelően egy színháztámogató szponzor, ezúttal a Patent Kft. segítette.

Mihály Péter pedig már készül a jövő évadban műsorra kerülő Az ifjú Mátyás című darab rendezésére is.

Szálinger Balázs verseskötetei:

Kievezni a vajból

Zalai Passió

Első Pesti Vérkabaré

A sík

A százegyedik év

Köztársaság (bemutató: Hevesi Sándor Színház)

Al-dunai álom

Koncentráció

És most kelletlen elrugaszkodom

