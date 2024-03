Két évvel ezelőtt ugyancsak a városi bibliotékában mutatták be első, Mérhetetlen című kötetét. A második kiadvány még személyesebb hangvételű lett, s a szerző saját bevallása szerint közelebb került a hétköznapi, földi dolgokhoz is. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy női költőként a finomságokat, a női erőt képviselje. A válogatásban gyermekversek is helyet kaptak, ezzel a jövőbe vetett hitét szeretné kifejezni.

A jelenleg Deák-technikumban pedagógiát oktató, fejlesztő pedagógusként és meseterapeutaként is tevékenykedő Gaál Zsuzska családi hagyományt követ, hiszen édesapja, Gaál Károly ugyancsak verselt.