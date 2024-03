Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.00 Tökéletes napok (japán-német dráma); 18.15 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 20.15 Téli szünet (amerikai vígjáték)

Cinema City: 13.40, 15.30, 17.00, 18.50, 20.20, 20.30, 21.45 Dűne – második rész (amerikai sci-fi); 15.00, 19.30 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 13.00 Kutya és macska (amerikai vígjáték); 17.15 Demon Slayer – To the Hashira Training (japán anime); 15.45 Madame Web (amerikai sci-fi); 13.15 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 13.30, 18.10 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 22.15 A méhész (amerikai akciófilm)

Nagykanizsa

Cinema: 16.15 Demon Slayer – To the Hashira Training (japán anime); 16.45 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 17.15, 19.00 Dűne – második rész (amerikai sci-fi); 18.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 20.30 A méhész (amerikai akciófilm); 20.30 Madame Web (amerikai sci-fi)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Madame Web (amerikai sci-fi); 17.30 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 20.00 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); Kisterem: 15.00 Aranyéveink – Végül újrakezdjük? (svájci vígjáték); 17.00 Valami madarak (magyar dráma); 19.00 Palace Hotel (francia-olasz-svájci vígjáték)