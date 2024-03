Az eseményen résztvevő közönség megtöltötte a tükörtermet, szinte a csilláron is lógtak, annyian érkeztek a különleges koncertre. A fellépés előtt Vámos Béla, a Kanizsa Big Band karnagya szólt a megjelentekhez. Elmondta: a Baráth Zoltán zenetanár vezetésével 45 évvel ezelőtt alakult Hot Brass Band, akik közül néhányan már a zenei pályát is elhagyták, de most visszatértek és hangszert ragadtak.

Baráth Yvette és a Hot Brass Band közös produkciója is elvarázsolta a publikumot

Fotó: Szakony Attila

– Szervezőtársam, Domján Attila kinyitott egy szekrényt, amire az volt írva, hogy Hot Brass Band – fogalmazott Baráth Zoltán. – Ebből kiesett egy csontváz, ami valaha ez az együttes volt. Talált ebben a gyűjteményben fényképeket, dokumentumokat, azokat kiállítottuk a Honvéd Kaszinó galériájában. A kottákból készítettünk egy elixírt, hogy talán ez a bizonyos csontváz majd életre kel. Ehhez vettük igénybe a Kanizsa Big Band csapatát, akikkel közösen dolgozhattunk.