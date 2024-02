A fesztivál célja, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a vármegye néptáncos gyermekeinek, családjaiknak, illetve az őket tanító szakembereknek. Versenyeket, minősítőket szerveznek több helyszínen is, egy oldott hangulatú könnyed hangvételű fórumot, találkozót szeretnének továbbra is, ahol kifejezetten a tánc szeretete dominál. A közönség sok tájegység népi gyermekjátékait, táncait ismerheti meg a gyerekek előadásán keresztül. A szülők láthatják az előző évhez képest mennyit fejlődtek gyermekeik, illetve a különböző korosztályok produkciói alapján érzékelhetik azt is, hogy honnan hová juthatnak el, mivel itt az óvodástól a középiskolásig minden korosztály képviselteti magát.

Az oktatók ötletet meríthetnek egymás koreográfiáiból, illetve szakmai kérdéseket is meg tudnak itt beszélni. A fellépő gyermekek pedig évről évre találkozhatnak itt a többi együttessel, megismerkedhetnek, összebarátkozhatnak illetve a néptánc varázslatos világába kaphatnak mélyebb betekintést. Komplex a fesztivál, ami azt jelenti, hogy a népművészetnek más ágazataival is találkoznak itt a résztvevők. Népi zenekar kíséri őket a műsorukban, illetve a rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik ismerkedni a tárgyalkotó népművészettel is, kézművesek közreműködésével. 11 csoport 15 produkciót mutatott be közel 200 gyermek vett részt a fesztiválon.