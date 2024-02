Lapunk érdeklődésére Katja elmondta, hogy a tárlat kurátora a közösségi oldalon figyelt fel munkásságára két-három évvel ezelőtt, s több kiállításon dolgoztak már együtt. Az egerszegi képzőművész szívesen jár vissza szülőhazájába, 2022-ben három helyen is bemutatkozott Ljubljanában. Katja 2005-ben diplomázott a szlovén főváros Képzőművészeti és Formatervező Akadémiáján, ahol prof. Gustav Gnamush volt a mestere. Az Erasmus program keretében Dublinban (Írország) is végzett tanulmányokat, majd 2010-ben a ljubljanai akadémián a mesterképzését fejezte be.

Az Illúzió szerkezete című tárlatra az utóbbi öt-hat hónap munkáiból válogatott a művész.

- Érdekesség, hogy az elmúlt öt év befejezetlen vásznait vettem elő és gondoltam újra azokat kollázsszerűen, „Napi meditációk” nevet kapott a sorozat. Mindennap új vázlatokat készítettem intuitív módon, hagytam, hogy a forma ihlessen meg. A technika a szokásos monokróm akrilfestés, a vonalak azonban színesedtek, a képeken több a játékosság – mesélte Katja.

Pál Katja "mmp029a1" (2023) és "kpl077-c1B3aa" (2023) című akril festményei a Ptuji Galériában

Fotó: Ljuban Cencic

Az Illúziók Szerkezete című kiállítás célja, hogy olyan kortárs szlovén művészek válogatását mutassa be, akik egyedi strukturált módon teremtenek illúziót, és ezáltal játszanak a néző észlelésével, érzékelésével. Olyan illuzionizmust kerestek, amelyet a geometriai szerkezet ihletett a kortárs szlovén vizuális képzőművészeti életben – írják a szervezők.

A március végéig látható kiállításon közreműködő művészek: Suzana Brborović, Beti Bricelj, Andrej Božič, Nina Čelhar, Meta Drčar, Dušan Fišer, Robert Lozar, Roman Makše, Katja Pál, Borut Popenko, Sandi Renko, Jasna Samarin, Marko Tušek.