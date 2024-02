A képregények hazai meghonosítója. A korán kelő, aki évtizedeken át már délelőtt fél tízre végzett aznapi munkájával. Aki eleinte nagyon nem szerette megrövidített keresztnevét. Aki több, azóta is népszerű női nevet is feltalált. Kitalálta a magyar szuperhőst, Magyar Miskát. Aki festménnyel fizetett a regénye lemásolásért, méghozzá nem másnak, mint Petőfi Sándornak. Hogy aztán nem sokkal később, a szerelmi botrány kirobbanásáig ugyanabban a pesti albérletben lakjanak. Ki az, aki 75 évesen feleségül vette a 20 éves Bellát. Akit még halála után is pereltek az örökösök. Akinek utca viseli a nevét szinte minden településen. Aki a nevéből az y-t a forradalmi lelkesültség okán hagyta el. Jókai Mór a magyar irodalom intézménye.