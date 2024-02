Európa egyik legkisebb államáról, Liechtensteinről szóló előadással folytatódik Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban a Világjárók Klubja sorozata. A csütörtökön 17.30 órakor kezdődő úti-élménybeszámolón Paulovics Zoltán nemcsak a hercegséget mutatja be, de beszél arról is, hogy a liechtensteiniek milyen szerepet játszanak Európában. Az előadáshoz fotókiállítás is társul, a képek a Salla Galériában tekinthetőek meg.