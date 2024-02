Ha azt mondjuk szövés, akkor sokan a szövőszékes kézműves-foglalkozásra gondolnak, pedig egyszerűbb eszközökkel vagy akár eszköz nélkül is mutatós karkötők, hajpántok, ékszerek, lakástextíliák készülhetnek. A zalaegerszegi kurzus első napján kisebb kulcstartó került ki a kezük közül, valamint a csángó öveken használatos keresztkupás mintát tanulták meg a lapra rajzolt „kotta” alapján.

– A szádfának nagyon sokrétű a felhasználása, szélesebb tárgyak, tarsolyok, textilanyagok is készülhetnek vele, s nem nagy helyigényű – mesélte Angéla. – A szövés olyan szellemi-fizikai tevékenység, ami teljes embert igényel. A most elsajátított szövésmóddal készülnek egyébként a nomád sátorszalagok. Mi most több szálból sodrott gyapjúcérnával és a síkszövéssel kezdtünk, hagytuk a befűzött színes szálak mintázatát érvényesülni, élni. Legközelebb vékonyabb pamutszállal, illetve fényesebb, mercerezett pamuttal dolgozunk, s a bernyéceknél maradva egy másik dekoratív szedési technikát tanulunk, illetve eszköz nélküli fonatolási technikát mutatok még. Ezen kívül zsinórpántot, tarsolyt, 25 centiméter széles alapanyagot szövünk még – sorolta a népi iparművész.

A szádfával nem csak öveket lehet szőni, különféle használati tárgyak, például kistáskák, tarsolyok is készülhetnek vele

Fotó: Mozsár Eszter

Az egyesület a világjárványt követően indított Népi Kézműves Kurzus néven több, kislétszámú csoportokból álló foglalkozás-sorozatokat. Az idei évben az első témának a szövést választották. A négyalkalmas, egymásra épülő szövőfoglalkozásokkal olyan tárgyi és technikai tudást kapnak a résztvevők, aminek segítségével könnyen szőhető tárgyakat készíthetnek majd különféle rendezvényeken, foglalkozásokon. Az alapozás után ősszel a haladó foglalkozásokat tervezik, ahol szeretnék megismerni a gyimesi és moldvai bernyécek motívumkincsét, tovább mélyíteni a mesterségbeli tudást, egészen az övek készítéséig – tájékoztatott Devecz Zsuzsi elnök.

Angélával több programban vettek már részt a zalaiak, köztük 2009-2010-ben a Zala Megyei Népművészeti Egyesület uniós projektjében, ahol a termékfejlesztési kurzus anyagának és tematikájának teljes kidolgozása és a kurzus levezetése volt a feladata. A kaposvári népi iparművész a Somogy megyei Népművészeti Egyesület alapító tagja és alelnöke, számos szakmai kiállítás és rendezvény különdíjasa. 2015-ben a Milánói Világkiállításon a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által kiválasztott mesterek között a magyar pavilonban képviselte hazánkat. Számos néptáncegyüttes felkérésére készített eredeti viseletek alapján tárgyrekonstrukciókat.