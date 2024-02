Az olvasók nevezetes és jól ismert összecsapások helyszínein kalandozhatnak, ha kezükbe veszik Steve Fallon 500 túra történelmi csataterekhez című kötetét. Szerzője újságíróként, utazási íróként dolgozott évtizedeken át, közben száznál is több útikönyvet írt. A művet hat fejezetre tagolta, s az ókortól a középkoron, újkoron át egészen 1973-ig vette sorba az ütközeteket, s a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat. Az érdeklődők hat földrészen barangolhatnak, s közben láthatnak emlékműveket, impozáns fotókat, kisebb-nagyobb térképeket. Némelyik leírás mindössze néhány mondatos összefoglalót ad, míg másutt, például a vandál-bizánci háború vagy a Gallipoli-hadjárat kapcsán a történeti hátteret is igyekszik feltárni a szerző. A magyar történelemből egyebek mellett Dózsa György kivégzése, az 1526-os mohácsi csata, Eger ostroma, és az 1956-os forradalom leírása kapott helyet a műben. Érdekességeket tartogat a Danewirke, a dán sáncrendszer jellemzőit, valamint a Hindenburg-vonal lényegét összegző rész, de távoli tájakra is elrepíti Fallon az olvasóit. Így kerül a lapokra a pueblók lázadása, Buenos Aires brit megszállása, a szipojlázadás, az okinavai csata, illetve a Pinochet-puccs. Az utazni vágyók a konkrét útvonalak mellett javaslatokat kapnak arról, hogy például a marathóni, a hastingsi csata vagy éppen az antietami ütközet helyszínén mit érdemes megnézni. A képzett idegenvezető esetenként a túrák nehézségére, időtartamára vonatkozóan is közöl adatokat. A tájékozódást a kiadvány végén helynévmutató segíti.

A kötet a világjáróknak és a “fotelturistáknak” is érdekes olvasmány lehet

Fotó: Szakál Eszter

