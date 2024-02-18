38 perce
A zalai mozik vasárnapi műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.30 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 18.15 Érdekvédelmi terület (amerikai-angol-lengyel történelmi dráma); 20.15 És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! (svéd-dán dokumentumfilm)
Cinema City: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00 Madame Web (amerikai sci-fi); 12.00, 16.15 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 10.00, 14.00, 17.20 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 14.30, 19.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 13.30, 15.45, 18.00, 20.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 18.10, 20.20 A méhész (amerikai akciófilm); 11.00 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 10.00 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 12.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)
Nagykanizsa
Cinema: 15.15 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 16.15 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 16.15 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 17.15 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 17.30, 20.00 Madame Web (amerikai sci-fi); 18.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 19.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 20.30 A méhész (amerikai akciófilm)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 17.30 A méhész (amerikai akciófilm); 19.30 A szabadság hangja (amerikai-mexikói akciófilm); Kisterem: 15.00 Előző életek (amerikai-dél-koreai dráma); 17.00 Drága nagyi (spanyol dráma); 19.00 Palace Hotel (francia-olasz-svájci vígjáték)