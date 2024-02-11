február 11., vasárnap

Bertold, Marietta névnap

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A zalai mozik vasárnapi műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.15 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 18.15 A fattyú (dán történelmi film); 20.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller)

Cinema City: 19.15 Dűne – első rész (amerikai-angol-magyar-kanadai sci-fi); 10.00, 13.00, 17.30 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 13.15, 17.00, 20.15 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 15.15, 19.40 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 12.15, 15.30, 17.45, 20.00 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 10.20 Lassie – Állati mentőakció (német családi kalandfilm); 18.00 A méhész (amerikai akciófilm); 10.45, 14.30 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 13.15 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 15.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 11.15 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 15.00, 20.00 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 15.15 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 16.15 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 17.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 17.45 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 18.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 19.30 Csábító leckék (amerikai thriller); 20.30 A méhész (amerikai akciófilm)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 17.30 Csábító leckék (amerikai thriller); 19.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); Kisterem: 15.00 A megoldások könyve (francia dráma); 17.00 Valami madarak (magyar dráma); 19.00 Ennél csak jobb jöhet (francia vígjáték)

Címkék#mozi#moziműsor#film

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