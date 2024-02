Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.15 Lefkovicsék gyászolnak (magyar vígjáték); 18.00 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 20.00 Madame Web (amerikai sci-fi)

Cinema City: 15.45, 18.20, 20.15 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 13.30, 18.00 Kutya és macska (amerikai vígjáték); 13.30, 18.00 Demon Slayer – To the Hashira Training (japán anime); 15.30, 20.00 Madame Web (amerikai sci-fi); 14.15 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 12.00, 16.10 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 22.00 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45, 22.20 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 20.30, 22.30 A méhész (amerikai akciófilm); 11.00 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 10.00 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 10.45 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)

Nagykanizsa

Cinema: 15.15 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 15.30 Kutya és macska (amerikai vígjáték); 16.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 17.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 17.45, 20.00 Bob Marley: One Love (amerikai életrajzi film); 18.30 Lefkovicsék gyászolnak (magyar vígjáték); 19.30 Madame Web (amerikai sci-fi); 20.30 A méhész (amerikai akciófilm)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 16.30 A szenvedély íze (francia dráma); 19.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); Kisterem: 15.00 Ennél csak jobb jöhet (francia vígjáték); 17.15 Előző életek (amerikai-dél-koreai dráma); 19.15 A megoldások könyve (francia dráma)