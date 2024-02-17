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A zalai mozik szombati műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 16.30 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 18.15 Érdekvédelmi terület (amerikai-angol-lengyel történelmi dráma); 20.15 És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! (svéd-dán dokumentumfilm)

Cinema City: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 Madame Web (amerikai sci-fi); 12.00, 16.15 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 10.00, 14.00, 17.20 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 22.30 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 14.30, 19.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 18.10, 20.20, 22.30 A méhész (amerikai akciófilm); 11.00, 14.00 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 10.00 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 12.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)

Nagykanizsa

Cinema: 15.15 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 16.15 Emma és a fekete jaguár (francia-kanadai kalandfilm); 16.15 Legeslegjobb barátok (belga-francia-spanyol animációs családi kalandfilm); 17.15 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 17.30, 20.00 Madame Web (amerikai sci-fi); 18.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 19.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 20.30 A méhész (amerikai akciófilm)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 A méhész (amerikai akciófilm); 16.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 19.30 A szabadság hangja (amerikai-mexikói akciófilm); Kisterem: 15.00 Palace Hotel (francia-olasz-svájci vígjáték); 17.00 Előző életek (amerikai-dél-koreai dráma); 19.00 Drága nagyi (spanyol dráma)

Címkék#mozi#moziműsor#mozifilm

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