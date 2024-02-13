4 órája
A zalai mozik keddi műsora
Zalaegerszeg
Art mozi: 16.15 Emma és a fekete jaguár (francia–kanadai kalandfilm); 18.15 A fattyú (dán történelmi film); 20.30 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller)
Cinema City: 19.15 Dűne – első rész (amerikai–angol–magyar–kanadai sci-fi); 13.00, 17.30 Emma és a fekete jaguár (francia–kanadai kalandfilm); 13.15, 17.00, 20.15 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 15.15, 19.40 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 15.30, 17.45, 20.00 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 18.00 A méhész (amerikai akciófilm); 14.30 Wonka (amerikai családi kalandfilm); 13.15 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 15.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)
Nagykanizsa
Cinema: 16.15 Emma és a fekete jaguár (francia–kanadai kalandfilm); 17.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 17.45 Lisa Frankenstein (amerikai thriller); 18.15 Imádlak utálni (amerikai vígjáték); 19.30 Csábító leckék (amerikai thriller); 20.00 Argylle: A szuperkém (angol akcióthriller); 20.30 A méhész (amerikai akciófilm)