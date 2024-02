Dóráné Mészáros Anikó, a bibliotéka helyettes vezetője lapunknak elmondta, szerdán már kora délelőtt járt náluk egy nyugdíjas házaspár, ők 52 kötetet vittek haza a könyvvásár kínálatából. Ilyenkor ezernél is több könyv talál új gazdára, ezúttal a szerelem napjához kapcsolható regények voltak a legnépszerűbbek. A könyvvásárt és a kötetek kiválasztását Kerekiné Beke Szilvia könyvtáros felügyeli. A napi tapasztalat örömteli, a természettudományok, a nyelvkönyvek és a gyerekkönyvek iránt is nagy az érdeklődés.

De ezzel még nincs vége a könyvtárosok ötleteinek. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai ezen a napon a város különböző pontjain, forgalmasabb helyeken, s az intézményeik környékén meglepetés-könyveket helyeztek el, méghozzá a saját, otthoni könyvtárukból. Február 14-e 2012 óta a Nemzetközi Könyvajándékozás Napja is, a szívecskés papírba csomagolt kötetek ezért is "vesztek el" városszerte. Néhány szerencsés megtaláló ajándék olvasójegyet, könyvtári beiratkozási tagságot is talál a kötetekben, ezzel is ösztönözve érezheti magát a könyvtár látogatására.

A bibliotéka Facebook-oldalát érdemes volt felkeresni, s aki ezen a napon járt a könyvtárban, további meglepetésben részesült: speciális szerencsekeréken pörgethetett könyvtári ajándékot.

Ottjártunkkor az olvasóterem könyvvásári célra kialakított asztalainál Takácsné Wachtl Orsolyával találkoztunk.

– A Mindszenty-iskola könyvtárosaként a diákjainkat érdeklő, gyerekeknek való könyvek között válogatok, találtam is jópár mesekönyvet, állatokról szóló köteteket, ezeket nagyon szeretik. Többször is megfordultam a könyvvásárokon, számomra kitűnő böngésző alkalom – mondta a kolléga, aki minden lehetőséget megragad, hogy a tanulók igényeit szolgálja.