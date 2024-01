Ám, ha nem lehet olyan, mint a nagyok, akkor legalább jó boszorkány akar lenni. Egész évben igyekszik jót cselekedni, hogy részt vehessen a nagy boszorkányünnepen, ahonnan azonban Bibircsók néne elkergeti.

Otfried Preussler meséjét, A kis boszorkányt szombaton 17órakor mutatja be a Griff Bábszínház társulata, a premierről hétfőn tartottak tájékoztatót. Koprodukciós előadást láthat a közönség, fogalmazott Szücs István igazgató, a darabot a szegedi Kövér Béla Bábszínházban három éve mutatták be.

Rendezője a Griff egyik alapító tagja, Schneider Jankó volt, akárcsak most vendégként az egerszegi bemutatónak. A Griff művészeti vezetője, az előadás tervezője, Bartal Kiss Rita kiemelte, a két színház összefogásának jó példája A kis boszorkány, hiszen a Szegeden sikert aratott darab díszletei, bábjai nem porosodnak a raktárban, hanem a közönséget szolgálják az ország másik felében. Cserébe a griffesek a Pintyőke cirkuszt adták át a szegedieknek, tette hozzá.



Élőzene, fülbemászó dallamok, elsőként ezt emelte ki az óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánlott előadásból Schenider Jankó. Véleménye szerint a zeneszerző, Babarci Bulcsú dallamai jól illenek a társulatra, a nyolc művész muzikalitását jelzi, hogy egy-egy hangszert többen is megszólaltatnak. Ezáltal zeneileg még gazdagabb produkció jött létre, mint anno Szegeden, emelte ki.

A tájékoztatón szó esett arról is, hogy január 27-én, szombaton 10 órától rendezik meg újabb családi napjukat. Egész nap interaktív, környezettudatosságra nevelő játszótér, kézműves foglalkozások és a Tintaló Minicirkusz várja az érdeklődőket. Délelőtt 11 órakor A kíváncsi kiscsikó című előadással várják a legkisebbeket, délután 15 órakor a Holle anyó, 17 órától a Volt egyszer egy kert kerül színre.