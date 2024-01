- Önfejlesztő módon lettünk művészek, szabadon alkotunk, megkötések nélkül, s nem fogadjuk el, hogy a tehetség és a fantázia nem ér semmit, csak a kapcsolatok. Persze, sok buktató, csalódás is ért bennünket, mégis az élet valahol minket igazol. Nemzetközi viszonylatban az emberek azokat a festményeket kedvelik, amelyeknek mondanivalója, szépsége, megfoghatósága van. A statisztikák szerint a megvásárolt festményeknek világszerte az 58 százalékát azok teszik ki, melyek a mi elképzeléseink szerint készülnek – kezdi Judit, akinek legutóbb, 2020-ban láttam Zalaegerszegen kiállítását. Azóta merre járt?

Kiállítótér Weide Ancsa képeivel

- Csoportos kiállításokon, illetve pályázatokon folyamatosan szerepeltem képeimmel. Az utóbbi időben főleg pályáztam, megmérettettem magam. Az alapokat teremtettem meg a további munkáimhoz. 2022-ben például a JAG Művészei Egyesület INNOVART pályázatán és kiállításán Budapesten különdíjas lettem. Valójában itt kezdődött egy új világom, ez alapozta meg azt a közeget, amelyben jelenleg tevékenykedem. Sok értékes művésszel, galériával ismerkedtem meg az elmúlt három évben, miközben csatlakoztam a Fine Arts Capital Művészeti Egyesülethez, amelynek segítségével több lehetőség nyílt meg előttem. Elnökünk, Dávid Norbert festőművész és galériatulajdonos zalai származású, Nagy Kálmán festőművész, aki Zalaegerszegen élt és alkotott, ma Budapesten lakik és szintén tagtársunk. Tavaly áprilisban megtörtént az első bejegyzett művészeti katalógusbemutató kiállításom is, a Fine Arts Capital jóvoltából. A kiállítás a Golden Duck Galériában volt Budapesten, ahol azok a művészek közösen szerepeltek, akik a művészeti egyesületünk katalógusában helyet kaptak. Ez nagy jelentőségű volt számomra, mert ekkor lettem nemzetközileg is hivatalosan bejegyzett festőművész – sorolja Judit, majd azzal folytatja, hogy tavaly novemberben, a Golden Duck Galéria első nagyszabású, nemzetközileg meghirdetett pályázatán és kiállításán, a No Limits Internationál Exhibitonon győztes kiállító lett az Interstellar című festményével, s nemzetközi elismerést kapott. A Golden Duck Galéria tavaly decemberi nemzetközi Chrismart pályázatára öt képpel jelentkezett, közülük két munkája győztes lett, s tehetségdíjat is kapott. A Lélekterem című festménye másodikként végzett, s magyarként elsőnek, nemzetközileg bejegyzett díjat kapott.

-A fizikai megjelenéseken túl online díjakat is nyertem az elmúlt időszakban. 2023-ban a Los Angeles-i Teravarna Gallery nemzetközileg zsűrizett online művészeti versenyén négyszer is elnyertem a Talent Prize Awardot, azaz a tehetségdíjat egy-egy festményemmel –említi, majd rátér a Weide Ancsával való kapcsolatára. - Ancsával tavaly az internet hozott össze. Barátság és művészeti kapcsolat alakult ki közöttünk. Ajánlásomra ő is csatlakozott a Fine Arts Capital Művészeti Egyesülethez, ahol azóta közös munkákban vettünk és veszünk részt, egymást inspirálva, egymást segítve alkotunk.

Szakter Judit képei a falon

Weide Ancsa, akinek a tetováló szalonjában látható a mostani közös tárlat, röviden így mutatkozik be:

- Minősített tetoválóművész vagyok, Zalaegerszegen születtem és azóta itt élek, 2009-ben nyitottam meg a stúdiómat. Hosszú évek alatt, kemény munkával számos elismerést értem el a tetováló szakmában itthon és külföldön is. 2015-ben egy családi tragédia hatására megváltozott az életem és a festészetben találtam önmagamra, vászonra vittem érzéseimet, emlékeimet. Amikor festettem, úgy éreztem, hogy elbújhatok az engem körülvevő világ elől és létrehoztam a saját kis világomat, amelyben az összes fájdalmam elfelejthettem, s minden kötelék nélkül szabadjára engedhetem a fantáziám. Autodidakta módon kezdtem ismerkedni az ecsettel, a festékekkel, a kiegészítőkkel, kísérleteztem a stílusokkal, textúrákkal. Azt mondják, minden rosszban van valami jó, számomra itt kezdődött az a szerelem, mely köztem és a vászon között azóta is tart és csak egyre erősödik. A témaválasztást illetően több korszakom is volt, jelenleg az egyik erősségem a realisztikus portré, így hát megpróbálkoztam ezeket vászonra vinni. Szeretem megmutatni a nő szépségeit, bájait, formáit. Szeretek érzéseket kifejezni, pillanatnyi hangulatokat átadni. A felgyorsult világunk hatására rengeteg dolog fogalmazódott meg bennem. Úgy érzem, hogy informatívabb képeket kell festenem, az én perspektívámból mutatnom be a mai társadalmat. Ennek hatására tavaly új irányzatot vett a festészetem, amelyben a képeim tartalmával és színeivel egyfajta kontrasztot teremtve, hidat emelek a mai eltorzult világ és a reál értékeket képviselők között. A street art stílusom például a legújabb és legmodernebb művészeti kívánalmaknak felel meg. Képeim a jelen korra reflektálnak, úgy érzem, ez az én utam. Így született az új kollekcióm, mely folyamatosan bővül. Mélyen megérint Basquiat, Andy Warhol, Gudanski munkássága – állítja Ancsa, majd ő is összegzi legújabb sikereit. - Tavaly májusban önálló kiállításom volt Zalaegerszeg, az Apáczai művelődési központban, majd októberben Budapesten, a Golden Duck Galéria No Limits első nagyszabású, nemzetközileg meghirdetett pályázat és kiállításán egy szakmai elismerést és egy különdíjat kaptam. A Golden Duck Galéria Christmart elnevezésű nemzetközi pályázatra én is jelentkeztem s öt festményemmel bekerültem a legjobbak közé. Mind az öt képemet kiállították, ebből egy speciális különdíjat kapott. Öt képem nem szerepel az itteni falakon, mert Budapesten vannak kiállítva.