Soós József 1953-ban született Nován. Több helyen végezte iskoláit, diplomát a szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett népművelőként. Aktív éveiben harmincöt évig volt a rédicsi művelődési ház, majd az ugyancsak rédicsi Bellosics Bálint Közösségi Ház vezetője, innen vonult nyugállományba.

Költői munkássága is évtizedeket foglal magába a Lentiben élt alkotónak, első versei a Zalai Hírlapban jelentek meg, majd más napi és hetilapok következtek.

Fotó: Korosa Titanilla

1983-ban a Zalaegerszegi Írókör tagjainak munkáiból összeállított, az Egerszegi Füzetek ’83 kiadványban mutatkozott be verseivel. Beválogatták alkotásait Az idő hatalma című, a Gőriműhely által jegyzett antológiába 1986-ban. Aztán 1989-ben a Földet ért vándorlásunk című budapesti versantológiában is találkozhattak az olvasók nevével. Első kötete 2006-ban jelent meg Kincs a fűben címmel, 2011-ben a Holt kutak mélyéről című verskötete következett, majd 2015-ben a Bódi Ferkó című munkájával jelentkezett. Többször publikált a Pannon Tükörben, a Muratájban, illetve a muravidéki magyarok Naptár című évkönyvében is találkozhatott a közönség költeményeivel, de szívesen tette közzé írásait a legnépszerűbb közösségi oldalon is.

Soós József 71 éves volt. A Lentiben, korábban Szilvágyon élt költőt Barlahidán helyezték örök nyugalomra.