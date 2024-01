A hosszú téli szünetben mesével, tánccal és zenével várja a Mindszentyneum a gyerekeket és felnőtteket. Kézműves foglalkozáson rakétákat készíthettek, amit a szilveszteri bulikban fel is használhattak, az új évben pedig folytatódnak a gyermekprogramok. Bábelőadással és vízkereszti néphagyományok felelevenítésével nyitják meg a 2024-es évet a múzeum szervező munkatársai. Pénteken délután 15 órakor kezdődött a Mindszentyneumban a 2014-ben alakult Kalimpa Bábszínház zenés bábelőadása, a Péter és a farkas. Prokofjev gyermekeknek szánt szimfonikus meséjében Péter és barátai, a kacsa, a kismadár és a macska, izgalmas kalandokon mennek keresztül, amíg sikerül túljárniuk a gonosz farkas eszén. A mese szereplőit a különböző hangszerek személyesítik meg: a kismadarat a fuvola, a kacsát oboa, a macskát klarinét, míg a farkast három kürt, Pétert pedig a vonós együttes – ezáltal a gyerekek mesehallgatás közben a hangszerek egyedi hangzásával is megismerkedhetnek. Az óvodás korosztály zenés ismerkedését Medgyesi Anna drámapedagógus ének- és bábművész vezeti. A művész Miskolcon született, Veszprémben, Pannon Egyetemen angol-színháztörténet szakosként végzett, a Budapest Bábszínház, Bábszínészképző tanfolyamán képezte magát, 2010 óta él Zalaegerszegen, a Kalimpa Színház produkciói mellett a szintén a most Mindszentyneumban zajló Kerekítő foglalkozásokon találkozhat a közönség, minden pénteken délelőtt 10 órától. Legközelebb január 12-én várja a gyerekeket a Kerekítő.