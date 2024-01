Előtte a házigazdák jogán dr. Zágorec-Csuka Judit, a Lendvai Kulturális Központ igazgatója és Magyar János polgármester mondtak köszöntőt. Előbbi kiemelte: a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Keresztury Dezső VMK és a Városi Hangverseny és Kiállítóterem által közösen meghirdetett pályázat azon képzőművészeket szólította meg, akik életvitelszerűen Zalában élnek. A beérkezett pályaműveket három főből álló zsűri értékelte, melynek tagja Kondor János festőművész, dr. Kostyál László és Lehota János esztéta voltak. A Fődíjat Novák Kata festőművész nyerte le A világ valóban olyan, amilyennek más látja című alkotásával, Nagykanizsa város díját Bárdosi Katinka, a vármegyei díjat pedig Agárdi Olivér Attila kapta. A Zala Vármegyei Tárlat elnevezésű kiállításai anyagot – amely 25 művész 33 alkotását, festményeket, grafikákat és szobrokat tár az érdeklődők elé – Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Dunaszerdahely után, negyedik helyszínként mutatják be Lendván.

Magyar János a két település, Lendva és Zalaegerszeg testvárvárosi kapcsolatát méltatta, illetve arról is beszélt, hogy a tárlaton nagy örömmel látják olyan alkotók, például Nemes László műveit, akiknek ma is szoros a kapcsolata a muravidéki kisvárossal. Dr. Kostyál László ugyancsak megemlítette ezt a kapcsolatot, mint mondotta: a pályázók közül többen is részt vettek egy vagy akár több alkalommal is a lendvai művésztelepeken.