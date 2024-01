Lenti várossá nyilvánításának 45. évfordulója alkalmából Horváth László polgármester és Kovács Zoltán fotós, a helyi értéktár bizottság elnökének képeiből összeállított tárlat megnyitóján a kiállítók mutatták be a látnivalókat.

Horváth László elmondta, hogy a tárlat a bevezetője a jubileumi ünnepségnek, megelőzve a szombati városnapi ünnepséget. A képeit illetően pedig arról beszélt, hogy polgármesterként követi a városi eseményeket, s ahol tud, ott maga készít fotókat. A tárlaton látható képeken a helyi tájépítészet követhető nyomon az intézményeken, köztereken történt változásokat is láttatva

-Minden kép tükrözi az elődök munkáját és az elmúlt 45 év fejlődését – fogalmazott Horváth László. - Ezzel is szerettük volna megmutatni, hogy milyen ereje van a városban a helyi közösség összefogásának és annak is, hogy vannak támogatóink, akik forrásokat biztosítva lehetővé teszik számunkra, hogy dolgozhassunk, megújíthassuk a települést.

Kovács Zoltán pedig úgy fogalmazott az évforduló és a kiállítás kapcsán, hogy jó, ha a városban van mozgás, olyan tevékenység, ami a „városszövetet” alakítja, lendületben tartja.

- 1974 óta rendszeresen fényképezem a települést, most igyekeztem azokat a képeket összeválogatni, melyek aktuálisak a 45 éves évforduló alkalmából és azokat is, melyek számomra kedvesek – mondta Kovács Zoltán. - A képek, az általam készítettek, de másoké is egyfajta tanúi, tudósítói a város történetének.