Tizenegy dal hangzik majd el a műsorban, melyekhez a zenét a Kis Hétrét vezetője, Kardos Endre Bozi szerezte.

– Már évtizedekben mérhető az ismeretségünk Cár Jenővel, egy lendvai rendezvényen találkoztunk először – mesélte a zalaegerszegi muzsikus, aki régóta dolgozik a Muravidéken is, az idén éppen 25 éves Dobronaki Nótázókat vezeti. – Én már tudtam róla, hiszen a falu egyik büszkeségéről van szó: országosan ismert művész, színi akadémiát végzett ember, aki pályafutása során több mint kétszáz színdarabban játszott és sokat szerepelt a televízióban, például a saját monodrámájával is. Aztán kiderült, hogy írói-költői vénája is van, megmutatta a verseit. Melyeket az idő haladtával egyre inkább megkedveltem.

A 20 éves kötet címlapja

Cár Jenő jómodú dobronaki parasztcsaládban született, eleinte úgy tűnt, maga is a mezőgazdaságban érvényesül, de aztán a színpadot választotta. Pályája döntően Ljubljanához és Mariborhoz kötődik, muravidéki gyökerei azonban nem szakadtak el, a dobronaki hegyen birtoka is van, manapság újra sok időt tölt itt. Versei pedig a paraszti életnek állítanak emléket, a gyerekkor élményeiből merítenek.

– Felvetettem Jenőnek, hogy szívesen megzenésítenék tőle néhány költeményt, ő pedig igent mondott – folytatta Kardos Bozi. – Tizennégy dal született, ezek közül mutatunk be most tizenegyet. A műsor más lesz, mint amit a közönség a Kis Hétréttől, illetve tőlem megszokhatott: hiányozni fognak a humoros átvezető részek, a párbeszéd a hallgatósággal, ezúttal a költemények játsszák a főszerepet. Melankólikus versekről van szó, a központban a falusi élet fontos pillanatai, illetve a múló idő áll, ehhez illő szűk hangszereléssel és ritmikával.

Cár Jenő és Kolosa Tanja

Fotó: Pezzetta Umberto

Cár Jenőnek tetszenek az átdolgozások – a munka során még ahhoz is szabad kezet adott Kardos Endrének, hogy ahol szükségét érzi, változtasson a szövegeken – és bízik benne, hogy a közönség is hasonlóan fogadja majd őket.

– A Színes paraszt című verseskötetem éppen 20 évvel ezelőtt jelent meg – emlékeztetett Cár Jenő. – A könyvben képeivel közreműködött dobronaki festő barátom, Göntér Endre, s vele gondolkoztunk is, hogy valamiképp meg kellene emlékezni erről az évfordulóról. Örülök nagyon, hogy ez ilyen módon megvalósul. Nem tartom magam költőnek, csak leírom, amit a szívem diktál, és örülök, ha ez mások lelkében visszhangra talál. Ezen az estén két Endre barátom lesz a főszereplő: a művelődési ház földszintén Göntér Endre állít ki képeket, fent pedig a Kis Hétrét zenél.

Az együttes mai felállását láthatja és hallhatja a közönség, Kardos Bozi mellett Hochrein Judit ás Pál Ferenc tagja az együttesnek, de a költőhöz fűződő kapcsolat okán ott lesz a színpadon a korábbi csapattag Lőrincz Kálmán, valamint a Dobronaki Nótázók is. Illetve énekesként közreműködik Kolosa Tanja, a dobronaki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke – a szervezet hetven évvel ezelőtt alakult, a program pedig az ennek ünneplésére szentelt jubileumi évet is megnyitja.

És ha még nem lenne elég az évfordulókból: Cár Jenő idén tölti be a 80. életévét, számára ezért igazi születésnapi ajándék lesz ez az est.